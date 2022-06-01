Битва за Северодонецк не станет кульминацией битвы за Донбасс, - The Guardian
Потеря Северодонецка "вряд ли станет основой" российской кампании на Донбассе, считают эксперты издания
Война теперь может затянуться "до конца года", учитывая медленные темпы продвижения Москвы, пишет The Guardian.
"Хотя мы видим, что Россия начинает учиться на своих ошибках и продвигается на Донбассе, я считаю, что важно подчеркнуть, что битва за Северодонецк вряд ли станет ключом донецкой кампании", – сказал изданию неназванный чиновник.
Чтобы объявить о победе, по мнению эксперта, нужно взять Краматорск, большую часть главной дороги М04 между украинским городом Днепром и Донецком.
"Маловероятно, что российские захватчики получат возможность немедленно продолжать боевые действия после падения города (Северодонецка, - ред.), последнего удерживаемого Украиной в Луганской области. В то же время московские силы могут быть вынуждены сделать своеобразную оперативную паузу для восстановления и пополнения запасов", - отметил он.
The Guardian передает мнение западных специалистов о том, что украинские подсчеты потерь (от 60 до 100 военнослужащих ежедневно), "достаточно вероятны", хотя моральный дух войск остается намного выше, чем у захватчиков, в лагере которых "растет разочарование".
- Американские эксперты считают , что российские военные повторяют ошибки на Востоке Украины.
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