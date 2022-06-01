Война теперь может затянуться "до конца года", учитывая медленные темпы продвижения Москвы, пишет The Guardian.

"Хотя мы видим, что Россия начинает учиться на своих ошибках и продвигается на Донбассе, я считаю, что важно подчеркнуть, что битва за Северодонецк вряд ли станет ключом донецкой кампании", – сказал изданию неназванный чиновник.

Чтобы объявить о победе, по мнению эксперта, нужно взять Краматорск, большую часть главной дороги М04 между украинским городом Днепром и Донецком.

"Маловероятно, что российские захватчики получат возможность немедленно продолжать боевые действия после падения города (Северодонецка, - ред.), последнего удерживаемого Украиной в Луганской области. В то же время московские силы могут быть вынуждены сделать своеобразную оперативную паузу для восстановления и пополнения запасов", - отметил он.

The Guardian передает мнение западных специалистов о том, что украинские подсчеты потерь (от 60 до 100 военнослужащих ежедневно), "достаточно вероятны", хотя моральный дух войск остается намного выше, чем у захватчиков, в лагере которых "растет разочарование".

Американские эксперты считают , что российские военные повторяют ошибки на Востоке Украины.

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