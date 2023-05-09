Битва за Крым может стать ключевой битвой в истории, - Forsal
Россия может потерять доминирующее положение в Черном море, если Украина сможет отвоевать Крым
Об этом пишет польское издание Forsal
В издании считают, что южное направление имеет приоритетный статус для украинского военно-политического руководства.
"Вероятно, скоро мы поймем, как именно украинское командование решило свою основную стратегическую дилемму - куда наносить главный удар? Что касается Крыма или, скорее, Донбасса? Баланс долгосрочных факторов свидетельствует о приоритетности южного направления. Потому что отвоевание Крымского полуострова (обязательно вместе с Севастополем) коренным образом изменило бы геостратегическую головоломку, лишив Россию доминирующего положения в Черном море, оставив ей лишь клочки слабо обустроенного инфраструктурой побережья у северо-восточных берегов бассейна, с уже тесной базой в Новороссийске, что переброшено из угрожающего Крыма львиную долю кораблей Черноморского флота) – отметили в издании.
Также аналитики издания отметили, что отвоевание Крыма означало бы крушение всей российской политики продвижения на юг.
"Это свело бы к нулю шансы России на военную угрозу Одессе или Приднестровью, осложнило бы реальное влияние на ситуацию в кавказских государствах, ослабило возможности военного и экономического давления на Турцию и сделало бы невозможными попытки манипуляции и саботажа в балканских странах. Символично, что тоже важно, это означало бы крушение всей российской политики продвижения на юг, начатой Петром I под Полтавой и впоследствии успешно продленной Екатериной II", - считают в издании.
- 5 мая стало известно об объявлении срочной эвакуации из прифронтовых районов Запорожской области в Бердянск, в частности речь идет о детях.
- 6 мая мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что на въезде в Крым образовались сумасшедшие очереди, они связаны с эвакуацией, которую оккупанты объявили в Запорожской области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.3
Покупка 37.3Продажа 37.86
-
EUR
Покупка 40.82Продажа 41.75
- Актуальное
- Важное