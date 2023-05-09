Битва за Крым может стать ключевой битвой в истории, - Forsal

Об этом пишет польское издание Forsal



В издании считают, что южное направление имеет приоритетный статус для украинского военно-политического руководства.

"Вероятно, скоро мы поймем, как именно украинское командование решило свою основную стратегическую дилемму - куда наносить главный удар? Что касается Крыма или, скорее, Донбасса? Баланс долгосрочных факторов свидетельствует о приоритетности южного направления. Потому что отвоевание Крымского полуострова (обязательно вместе с Севастополем) коренным образом изменило бы геостратегическую головоломку, лишив Россию доминирующего положения в Черном море, оставив ей лишь клочки слабо обустроенного инфраструктурой побережья у северо-восточных берегов бассейна, с уже тесной базой в Новороссийске, что переброшено из угрожающего Крыма львиную долю кораблей Черноморского флота) – отметили в издании.

Также аналитики издания отметили, что отвоевание Крыма означало бы крушение всей российской политики продвижения на юг.



"Это свело бы к нулю шансы России на военную угрозу Одессе или Приднестровью, осложнило бы реальное влияние на ситуацию в кавказских государствах, ослабило возможности военного и экономического давления на Турцию и сделало бы невозможными попытки манипуляции и саботажа в балканских странах. Символично, что тоже важно, это означало бы крушение всей российской политики продвижения на юг, начатой Петром I под Полтавой и впоследствии успешно продленной Екатериной II", - считают в издании.