Битва за Харьков еще впереди, – полковник СБУ Костенко

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Я всегда говорил, что битва за Харьков еще впереди. Поскольку для россиян это важный город в историческом плане и в рамках, как они заявляют, освобождения Донбасса. Поэтому так же как битва за Юг Украины еще впереди, то же нас ожидает и с Харьковом ", – убежден Костенко.

Полковник СБУ считает, что россияне могут снова начать наступление по нескольким направлениям, однако одно будет основным.

"Имитировать наступление по нескольким направлениям бесспорно можно. Однако где-то будет основное. Все остальные будут для того, чтобы сковать силы и средства Вооруженных сил Украины. Это исключит возможность маневрирования украинских войск ради главного направления", - добавил он.

1 августа в американском Институте исследования войны сообщили, что армия РФ, вероятно, готовится наступать на запад в направлении Харьковщины или в сторону областного центра.