Битва за Харьков еще впереди, – полковник СБУ Костенко
Полковник СБУ Роман Костенко убежден, что россияне еще раз попытаются захватить Харьков
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Я всегда говорил, что битва за Харьков еще впереди. Поскольку для россиян это важный город в историческом плане и в рамках, как они заявляют, освобождения Донбасса. Поэтому так же как битва за Юг Украины еще впереди, то же нас ожидает и с Харьковом ", – убежден Костенко.
Полковник СБУ считает, что россияне могут снова начать наступление по нескольким направлениям, однако одно будет основным.
"Имитировать наступление по нескольким направлениям бесспорно можно. Однако где-то будет основное. Все остальные будут для того, чтобы сковать силы и средства Вооруженных сил Украины. Это исключит возможность маневрирования украинских войск ради главного направления", - добавил он.
- 1 августа в американском Институте исследования войны сообщили, что армия РФ, вероятно, готовится наступать на запад в направлении Харьковщины или в сторону областного центра.
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