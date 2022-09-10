Битва за Изюм станет решающей в битве за Донбасс, - депутат Изюмского горсовета Стрельник
Депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник отметил, что Изюм – это стратегическая цель в войне для обеих армий
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Потеряв Изюмский плацдарм, российские оккупанты забудут о выходе на границы так называемой ДНР. Битва за Изюм станет решающей в битве за Донбасс и может привести к каскадному эффекту, когда ВСУ подавят моральное состояние противника и мы сможем получить долгожданный перелом всей войны", Стрельник.
По его словам, ВСУ массово берут в плен российских кафиров.
"В Изюме сосредоточена одна из крупнейших военных группировок противника и представляет серьезную проблему в освобождении города. Надеемся, что ВСУ удастся воплотить в жизнь план, чтобы эта группировка осталась без путей поставки вооружения и резервов", - добавил Стрельник.
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