Битва за Донбасс: в Рубежном и Попасной - позиционные бои, враг ничего не может сделать, - Гайдай
В городах Рубежное и Попасная Луганской области идут позиционные бои
Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на брифинге, передает Укринформ .
"Они (россияне, – ред.) уже ушли со всех сторон, пошли более массированные обстрелы, уже в разы больше авиация отрабатывает по нашим городам, по всей линии обороны. И действительно, можно констатировать, что то наступление, о котором мы говорили и какого уже давно ждали, началось. У нас постоянно идут позиционные бои в городах Рубежное и Попасная, враг ничего сделать не может", - сказал глава области.
По его словам, россияне теряют живую силу и военную технику.
"Сбивают наши ребята и беспилотники. И на границе Луганской и Харьковской областей сбивают самолеты. Держат оборону", – отметил Гайдай.
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