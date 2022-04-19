Битва за Донбасс: в Рубежном и Попасной - позиционные бои, враг ничего не может сделать, - Гайдай

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на брифинге, передает Укринформ .

"Они (россияне, – ред.) уже ушли со всех сторон, пошли более массированные обстрелы, уже в разы больше авиация отрабатывает по нашим городам, по всей линии обороны. И действительно, можно констатировать, что то наступление, о котором мы говорили и какого уже давно ждали, началось. У нас постоянно идут позиционные бои в городах Рубежное и Попасная, враг ничего сделать не может", - сказал глава области.

По его словам, россияне теряют живую силу и военную технику.

"Сбивают наши ребята и беспилотники. И на границе Луганской и Харьковской областей сбивают самолеты. Держат оборону", – отметил Гайдай.

На брифинге 18 апреля спикер Минобороны Александр Мотузяник отметил , что российская армия завершила перегруппировку войск для атаки на Востоке Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что в восточной операционной зоне боевых действий фиксируют признаки начала наступательной операции войск РФ.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил , что российская армия предприняла попытку наступления на Востоке Украины.

Президент Владимир Зеленский сказал, что российские войска начали наступление на Донбассе.