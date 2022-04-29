Битва за Донбасс остается основным стратегическим направлением РФ, – британская разведка
Битва за Донбасс остается главным стратегическим направлением России для достижения заявленной цели обеспечения контроля над Донецкой и Луганской областями
Об этом говорится в разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании.
Россия достигла лишь ограниченных завоеваний на Донбассе и понесла в то же время значительные потери. По данным Министерства обороны Великобритании, особенно тяжелыми были бои у Лисичанска, Северодонецка и при попытках оккупантов продвинутся к югу от Изюма до Славянска.
"По причине сильного сопротивления Украины территориальные завоевания России были ограничены и достигнуты ценой значительных потерь для российских войск", – добавляют в сообщении.
- В Генштабе ВСУ отмечают, что кафиры сосредоточились на удержании занимаемых позиций в районе города Харькова и обстреливают позиции ВСУ на отдельных направлениях.
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