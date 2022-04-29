Битва за Донбасс остается основным стратегическим направлением РФ, – британская разведка

Об этом говорится в разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании.



Россия достигла лишь ограниченных завоеваний на Донбассе и понесла в то же время значительные потери. По данным Министерства обороны Великобритании, особенно тяжелыми были бои у Лисичанска, Северодонецка и при попытках оккупантов продвинутся к югу от Изюма до Славянска.

"По причине сильного сопротивления Украины территориальные завоевания России были ограничены и достигнуты ценой значительных потерь для российских войск", – добавляют в сообщении.