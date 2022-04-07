Битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну, – Кулеба
В рамках войны России против Украины битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну. Ожидается, что в боях будут привлекаться тысячи танков и других вооружений
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Битва за Донбасс будет напоминать вам, говорю это с сожалением, но это правда, будет напоминать Вторую мировую войну. С большими операциями, маневрами, с применением тысяч танков, бронированной техники, самолетов и артиллерии. Это не будет локальная операция России, с учетом того, как она к этому готовится", – заявил он.
Кулеба добавил, что у России есть свой план, у Украины – свой, и результат этого сражения решится на поля боя.
- С 24 февраля из девяти направлений наступления оккупантов осталось 2,5, на Херсонщине россияне перешли в оборону.
- По словам министра обороны Украины Анны Маляр, оккупанты уничтожают все на своем пути, блокируют работу гуманитарных штабов и препятствуют эвакуации населения. На освобожденных территориях есть не только убитые и убитые люди, но и массово убитые животные.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.83
-
EUR
Покупка 31.9Продажа 32.61
- Актуальное
- Важное