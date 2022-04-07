Битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну, – Кулеба

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Битва за Донбасс будет напоминать вам, говорю это с сожалением, но это правда, будет напоминать Вторую мировую войну. С большими операциями, маневрами, с применением тысяч танков, бронированной техники, самолетов и артиллерии. Это не будет локальная операция России, с учетом того, как она к этому готовится", – заявил он.

Кулеба добавил, что у России есть свой план, у Украины – свой, и результат этого сражения решится на поля боя.

С 24 февраля из девяти направлений наступления оккупантов осталось 2,5, на Херсонщине россияне перешли в оборону.

По словам министра обороны Украины Анны Маляр, оккупанты уничтожают все на своем пути, блокируют работу гуманитарных штабов и препятствуют эвакуации населения. На освобожденных территориях есть не только убитые и убитые люди, но и массово убитые животные.