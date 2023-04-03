Битва за Бахмут: ВСУ улучшили свое положение в районе Хромового и Орехово-Васильевки, - боец ВСУ Волощенко (Стоун)
Военнослужащий ВСУ Петр Волощенко (Стоун) подчеркнул, что Бахмут находится под украинским флагом
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"На Бахмутской дуге чрезвычайно сложная ситуация. Несмотря на российскую пропаганду, Вооруженные Силы Украины держат город. Бахмут находится под украинским флагом, подступы к городу остаются доступными украинским защитникам. Наши ребята имели успехи в районе Хромового и Орехово-Васильевки", - подчеркнул Волощенко. ).
По словам военнослужащего ВСУ, украинские защитники удачно уничтожают врага в Бахмуте.
"Даем отпор и бой на юго-востоке и в самом Бахмуте, а это самый тяжелый участок фронта. Враг пытается прорваться в центр города, в городе действуют вражеские ДРГ. Бахмут превратился в поле боя, где мы утилизируем противника", - добавил Волощенко (Стоун) .
- Войска РФ бросают все основные усилия на ведение наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Однако за прошедшие сутки ВСУ удалось отразить там более 70 атак
- Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский сообщил , что к горячим направлениям Донбасса добавляется населенный пункт Карловка
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.27
Покупка 37.27Продажа 38.12
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 41.06
- Актуальное
- Важное