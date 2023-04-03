Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"На Бахмутской дуге чрезвычайно сложная ситуация. Несмотря на российскую пропаганду, Вооруженные Силы Украины держат город. Бахмут находится под украинским флагом, подступы к городу остаются доступными украинским защитникам. Наши ребята имели успехи в районе Хромового и Орехово-Васильевки", - подчеркнул Волощенко. ).

По словам военнослужащего ВСУ, украинские защитники удачно уничтожают врага в Бахмуте.

"Даем отпор и бой на юго-востоке и в самом Бахмуте, а это самый тяжелый участок фронта. Враг пытается прорваться в центр города, в городе действуют вражеские ДРГ. Бахмут превратился в поле боя, где мы утилизируем противника", - добавил Волощенко (Стоун) .