Битва за Бахмут войдет в историю
Сегодня в 18.00 YouTube телеканала "Еспресо". Гость программы "Истории войны" на Еспрессо – Андрей Ильенко, офицер батальона "Свобода" 4 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины
Ведущая – Ирина Узлова. Как Андрей Ильенко и наши военные противостоят бесконечным атакам россиян под горячим Бахмутом, мог ли политик поверить, что станет военнослужащим и насколько важно уничтожить Россию до конца, чтобы не повторить войну в будущем? Ответы на эти вопросы услышите уже через несколько часов. К разговору присоединится старший брат Андрея Ильенко – известный актер, продюсер, киновед, киносценарист Филипп Ильенко. Не упустите!
Просматривать эфир и комментировать можно по ссылке:
"Истории войны" с Ириной Узловой - авторская программа – цикл интервью с военнослужащими: известными людьми, публичными деятелями, политиками, лидерами общественного мнения, активистами, которые с началом полномасштабной войны сменили свою привычную деятельность и ушли добровольцами на фронт, чтобы с оружием в руках защищать украинскую землю от врага и приближать Украину к победе.
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