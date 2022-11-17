Битва за Бахмут войдет в историю

Ведущая – Ирина Узлова. Как Андрей Ильенко и наши военные противостоят бесконечным атакам россиян под горячим Бахмутом, мог ли политик поверить, что станет военнослужащим и насколько важно уничтожить Россию до конца, чтобы не повторить войну в будущем? Ответы на эти вопросы услышите уже через несколько часов. К разговору присоединится старший брат Андрея Ильенко – известный актер, продюсер, киновед, киносценарист Филипп Ильенко. Не упустите!

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"Истории войны" с Ириной Узловой - авторская программа – цикл интервью с военнослужащими: известными людьми, публичными деятелями, политиками, лидерами общественного мнения, активистами, которые с началом полномасштабной войны сменили свою привычную деятельность и ушли добровольцами на фронт, чтобы с оружием в руках защищать украинскую землю от врага и приближать Украину к победе.