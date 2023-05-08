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Аналитика

Битва за Бахмут продолжается вопреки всем планам врага. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
8 мая, 2023 понедельник
21:32
Колонка Згурца Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт

За последние сутки интенсивность артогня с обеих сторон существенно возросла, дефицита боеприпасов нет ни у одной из сторон

Битва за Бахмут

Начну с Бахмута. За последние сутки интенсивность артогня с обеих сторон существенно возросла, дефицита боеприпасов нет ни у одной из сторон. Помним, что вагнеровцы хотели получить от российского Минобороны до 6 тыс. снарядов в сутки для продолжения боевых действий именно в Бахмуте. Похоже, что шантаж Шойгу и Герасимова со стороны Пригожина сработал. Сегодня были данные от спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, что российские оккупанты не испытывают снарядного голода, поскольку на Бахмутском и Лиманско-Купянском направлениях ежедневно используют более 25 тыс. снарядов. Это очень много, потому что для сравнения средний объем боеприпасов, которые в сутки использует украинская армия, находится в пределах 4-5 тыс. боеприпасов.

Неприятель применяет артиллерию с зажигательными боеприпасами и авиабомбы, а также ударные дроны "Ланцет". Наши самоходные артиллерийские установки защищаются тем, что натягивают сетки в два слоя, и это действительно защищает.

Несмотря на потери, российские войска не оставляют своих намерений взять Бахмут, хотя за последние девять месяцев на Бахмутском направлении у них 20 тыс. убитыми. Об этом сообщают и украинские официальные спикеры, и наши бойцы на линии фронта. В качестве примера приведу слова командира 127-й бригады Теробороны ВСУ Романа Грищенко, который сказал, что враг подтягивает новые порции вагнеровцев и сейчас волнуется за судьбу своих войск на флангах. Помним, что там находятся десантники, а на их слабость намекал Пригожин в своих заявлениях.

Сейчас на флангах есть признаки активных действий с нашей стороны. Недавно командир подразделения Terra сообщил о том, что наши силы на каких-то участках продвинулись на 1 км, также он добавил, что это не конец. Где именно - пока неизвестно, но динамика на флангах начинает меняться из-за поддержки нашей артиллерии.

Однако враг пытается продвигаться на запад в самом городе. Бои продолжаются в зоне высотной застройки. Отдельные дома переходят под контроль то наших войск, то противника. Но главное, что пути обеспечения подразделений ВСУ работают. Также налажена эвакуация раненых, речь идет о базовых маршрутах через Хромово и Ивановское. Для логистики сейчас используются и грунтовые дороги. Враг пытался пробиться в Хромово, но понес очередные потери. Так, что битва за Бахмут продолжается, несмотря на все планы врага его захватить.

Украинские снайперы на линии фронта

Юрий Черноморец, снайпер ВСУ, рассказал, что в подразделениях есть снайперы, которые фактически не выходят из окрестностей Бахмута или самого города. Также есть специальные снайперские группы, которые вышли из Бахмута. А зашли многие группы, которые тренировались в подразделениях ТрО и в бригадах. Работают молодые снайперы под руководством опытных. Именно такие новые группы вошли в Бахмут. Были вопросы, смогут ли они воевать, но теперь уже известно, что справляются не хуже профессионалов. А профессионалы сейчас выведены на отдых перед известными событиями. Они уже готовятся к ответным рывкам. Линия застройки в Бахмуте будет усилена еще подразделениями. Черноморец отметил, что есть необходимость в Barret 107 – это снайперская винтовка. Именно Barret используется в американской армии во время штурмов, для действий по бронетехнике и с вертолета. Немного Barret сейчас завезли в Украину. Это оружие более компактное и надежно покрывающее расстояние в 1,5 км. Когда враг пытается где-то укрыться за железом, усиленные боеприпасы позволяют его уничтожить.

Наглость русских пилотов над акваторией Черного моря

А дальше поговорим о демонстративной наглости российской авиации в Черном море. Напомним, 5 мая российский самолет Су-35 опасно перехватил, а точнее атаковал, польский невооруженный самолет L-410 Turbolet, принадлежащий пограничной службе Польши. L-410 Turbolet выполнял миссию, связанную с контролем внешних границ стран-членов ЕС в Черном море. И сегодня стало известно, что патрульные полеты миссии Frontex над Черным морем были временно приостановлены именно из-за этого опасного инцидента.

Дариуш Матерняк, руководитель Центра исследований "Польша — Украина", отметил, что российский истребитель пролетел очень близко к польскому самолету, на расстоянии до 5 метров, и спровоцировал такую турбуленцию, что пилоты польского самолета частично потеряли контроль над своей машиной. Очень хорошо, что все закончилось без крушения и польские авиаторы вернули контроль над самолетом. Важно сказать, что все это происходило за пределами воздушного пространства России или какой-либо другой страны, то есть это было над международными водами Черного моря. Соответственно, в этом пространстве имеет право находиться как польский самолет, так и российский, украинский или другой страны. Понятно, что там бывают такие встречи самолетов, одна из которых произошла 5 мая, но с другой стороны это уже не первый опасный инцидент, который мог теоретически закончиться катастрофой. Уже были такие случаи в отношении американских и британских самолетов в акватории Черного моря.

После профессионального комментария польского коллеги хочу сказать о еще одном важном событии этого дня: что министр обороны Польши объявил о передаче Украине 10 истребителей МиГ-29. Мы помним, что Польша запланировала передать нам 14 истребителей. И сейчас Украина получила 10 МиГ-29, часть из которых уже выполняет боевые задания по прикрытию нашего воздушного пространства.

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