Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"



"Сейчас наше подразделение находится под Бахмутом. Такое ощущение, что здесь собрались все. Я встретил много людей, которых я знал еще до полномасштабного вторжения России. Под Бахмутом назревает ключевое сражение этой войны", - рассказал Сазонов.



Военнослужащий ВСУ подчеркнул, что битва за Бахмут может стать ключевой в этой войне.



"Бахмут является одной из самых горячих точек на фронте. О Соледаре также можно сказать тоже самое. Эти города находятся очень близко друг к другу. Именно под Бахмут Россия нагнала очень большое количество войск. Поэтому битва за Бахмут может стать ключевой в этой войне и изменить полностью ход военных действий", - добавил он.

3 декабря в Генштабе ВСУ сообщили, что на Авдеевском и Бахмутском направлениях враг продолжает вести наступление и активно применяет авиацию для поддержки наземных группировок.

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