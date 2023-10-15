Битва за Авдеевку повлияет на контрнаступление ВСУ независимо от того, чего добьется РФ, - The Economist

Об этом пишет издание The Economist.

Отмечается, что наступление на прифронтовую Авдеевку, которое Россия начала 9 октября, это один из самых больших шагов окупантов с весны прошлого года, целью которого стала попытка создать котел вокруг украинских защитников и изменить нарратив войны на такой, в котором инициатива снова переходит к России.

Без сомнения, Россия выделила значительные ресурсы для этой операции. Украинские чиновники утверждают, что в Авдеевку были переброшены до трех батальонов. Их поддерживают танки, БМП и самолеты, запускающие на расстоянии высокоточные управляемые "планерные бомбы".

"Подобно тому, как Украина летом обнаружила, что прорвать хорошо подготовленную оборону очень трудно, так же и россияне, похоже, были жестоко наказаны за свой штурм Авдеевки", - пишет The Economist.

Там добавляют, что территориальные достижения России пока оцениваются в менее 5 кв. км.

The Economist допускает, что гипотетическая потеря Авдеевки стала бы ударом по украинскому боевому духу. Как ранее Бахмут, город стал своеобразным символом украинского сопротивления. Он выстоял против 8 лет периодических нападений русских сил.

За последние 18 месяцев Авдеевка выдержала серию штурмов и массированных артиллерийских обстрелов. В апреле русские попытки окружить город лишь частично увенчались успехом. В ответ Украина отправила в этот район резервы и создала новые хорошо укрепленные оборонные позиции. Они расположены рядом с 200-метровым терриконом, созданным Авдеевским коксохимическим заводом (до войны одним из крупнейших производителей кокса в Европе).



По данным американского правительства, наступательные амбиции России могут усилиться в следующие недели после прибытия 300 морских контейнеров с боеприпасами. Эти поставки оружия были завершены 1 октября. Чиновники говорят, что эта поставка включала в себя большое количество артснарядов, которые могут сильно повлиять на ход боевых действий. Украинское контрнаступление опиралось на массивные поставки снарядов из Южной Кореи, и интенсивность огня неизбежно снизится в ближайшие месяцы.

"Борьба за коксохимический завод и золоотвал, вероятно, будет тяжелой и ожесточенной в ближайшие дни. Независимо от того, окажется Авдеевка в руках россиян или нет, это все равно негативно повлияет на продолжение украинского контрнаступления на юге", - предполагают в The Economist .

Там также подчеркивают, что прогресс на этом направлении замедлился после освобождения Роботино в августе. Западные чиновники скептически относятся к тому, что линия фронта изменится до наступления зимы. Если Украине придется усилить авдеевский фронт, возможно, придется перебросить часть воюющих к югу от Орехова сил. Это еще больше снизит шансы на прорыв до наступления зимы.

Что известно о российском наступлении у Авдеевки

11 октября в Институте изучения войны отметили, что российская оккупационная армия активизировала наступление вокруг Авдеевки Донецкой области. Город почти 10 лет является прифронтовым, и ныне оккупанты пытаются взять его в кольцо.

Генштаб сообщил, что на Авдеевском направлении ВСУ отбили 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 8 атак в районах восточнее Степового и юго-восточнее Северного Донецкой области.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские террористы бросили до 2 тыс. личного состава для массированного наступления в районе Авдеевки.

12 октября эксперты ISW отметили, что попытки атак россиян в районе Авдеевки вряд ли приведут к более широким оперативным и стратегическим преимуществам, однако они имеют другую цель - сковать украинские силы и не допустить их передислокацию на другие участки фронта.

Барабаш также отметил, что противник пытается сосредоточиться к северу от города, предпринимает безуспешные штурмовые действия.

13 октября стало известно, что за три дня русские войска захватили 4,52 кв. км территории на разных направлениях возле Авдеевки. Окупанты терпят значительные потери в технике и живой силе.

Офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов рассказал о новой тактике врага возле Авдеевки, отметив, что ситуация близка к критической. В то же время главный редактор издания Defense Express Олег Катков считает, что российские войска готовы к длительной наступательной операции на Авдеевском направлении.

Уже 14 октября в Институте изучения войны отчитались, что попытки РФ атаковать Авдеевку за прошедшие сутки провалились – их наступление может превратиться в "битье о бетонную стену". Силы обороны за сутки на Авдеевском направлении отразили около 20 атак оккупантов.

Координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что новое наступление российской армии возле Лимана и Авдеевки не стало сюрпризом для Соединенных Штатов, и отметил, что украинские защитники отразят атаку оккупантов.

Позже спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении фиксируется значительное уменьшение бронетехники врага.

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты установили новую дату полного выхода на административные границы Донецкой области – до 31 декабря 2023 года они планируют оккупировать весь регион. В то же время, уже сейчас россияне уничтожают Авдеевку.

15 октября аналитики ISW рассказали, что российские войска сталкиваются с рядом серьезных проблем во время наступления на Авдеевку. В частности, речь идет об оборонных укреплениях украинских военных и проблемах с медицинским обеспечением в самой армии РФ.