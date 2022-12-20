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Битва в Запорожье: смыслы, масштаб и последствия

Владимир Воля
20 декабря, 2022 вторник
16:04
Мнение

"Битва на Запорожье" – это битва на территории Запорожской области. Именно о ней говорят, когда речь идет о приближении наступательной операции украинской армии в сторону Мелитополя.

Исторические параллели смыслов

23.06.2022 г. я писал, что после длительного штурма российскими силами Северодонецка и взятия ими Лисичанская на всех фронтах наступил " сталинградский паритет ". То есть стала очевидна дальнейшая невозможность для России проводить наступательные операции, которые приводили бы к захвату новых территорий Украины.

Тогда же я отметил, что битва, подобная той, которая произошла на Курской дуге во время Второй мировой войны, состоится не в Луганской и Донецкой области. Напоминаю, что главный итог битвы – полное уничтожение любых наступательных возможностей армии Гитлера, деморализация части правящей верхушки, командования, войск и немецкого общества в целом. Сталинградская битва – это начало стратегического разворота в войне (остановка пришествия), Курская битва – это завершение разворота.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карта боевых действий: 8-13 декабря. ВСУ готовят Луганщину и Запорожье к увольнению

Главный итог Сталинградской битвы – полное уничтожение любых наступательных возможностей армии Гитлера, деморализация части правящей верхушки, командования, войск и немецкого общества в целом.

В нынешней войне в Украине именно "Битва на Запорожье" (на Запорожско-Донецком фронте) по своему содержанию и, возможно, характеру будет тождественна битве на Курской дуге.

Сейчас диктат географии, сочетание географического фактора, политических смыслов, военной логики и ситуации на фронтах делают "Битву на Запорожье" безальтернативной.

О "Битве на Запорожье"

1) Основная ее часть будет проходить в пределах территории Запорожской области. В пределах прямоугольника, обозначенного на карте. Для украинских войск главная стратегическая цель – разрезание сухопутного коридора, соединяющего оккупированные Крым и Херсонщину с Россией. Для этого необходимо освободить Мелитополь и выйти к Азовскому морю. Для обеспечения стабильности результата также важно освобождение портового города Бердянск.

2) Контроль над Бердянском – это выход на административную границу Запорожской и Донецкой областей. Под ударом окажутся российские войска, которые наступают на украинские позиции к западу от Донецка. Под ударом ВСУ в целом окажутся все тылы российских войск к югу и восточнее Донецка, вплоть до линии границы Украины и РФ.

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Похоже, что российское командование серьезно опасается потерять контроль над Мелитополем и Бердянском, поэтому оборудует укрепленные линии на северо-западе от оккупированного Мариуполя.

3) Контроль ВСУ над Мелитополем и Бердянском – это уничтожение возможностей РФ для снабжения морем ее группировки в левобережной части Херсона.

4) Увольнение украинскими силами Новобогдановки и затем Мелитополя создаст угрозу окружения для российских сил на ЗАЭС, и России придется отводить свои войска из Энергодара. Это означает полное освобождение Запорожской области.

Под угрозой оцепления окажутся Каховка, Новая Каховка Херсонской области.

Российская группировка в части этой области окажется под перекрестными ударами ВСУ с севера и с запада (с правого берега Днепра).

Если украинские войска освободят Мелитополь и Бердянск, это будет устойчивый результат, означающий крах российской идеи сухопутного коридора. Более того, это будет означать зануление завоеваний Кремля в Украине, которые он сделал с 24 февраля.

5) Вспомогательные удары с Правобережья обязательно будут, включая десанты и масштабное форсирование Днепра.

6) Если украинские войска освободят Мелитополь и Бердянск, это будет устойчивый результат, означающий крах российской идеи сухопутного коридора.

Более того, это будет означать обнуление завоеваний Кремля в Украине, которые он сделал с 24 февраля. Это будет удар по лично Путину, по его окружению плюс масштабная деморализация в РФ. Для путинского режима и русского общества это может быть большой военно-политической катастрофой.

7) Очевидно, что по совокупности последствий значимость освобождения Мелитополя и Бердянска намного важнее, масштабнее, чем если бы ВСУ уволили Луганскую область до линий 24 февраля.

Битва на Запорожье будет очень жесткой и упорной. РФ обустраивает несколько линий, размещает большое количество личного состава. Как будто пытается создать "живой щит" в каждом из населенных пунктов в оккупированной части Запорожской области

8) Именно поэтому битва на Запорожье будет очень жесткой и упорной. РФ обустраивает несколько линий, размещает большое количество личного состава. Как будто пытается создать "живой щит" в каждом из населенных пунктов в оккупированной части Запорожской области.

Именно поэтому, как я ранее отмечал, существует высокая вероятность того, что украинским войскам придется тратить немало времени и ресурсов на взятие узлов российской обороны.

Это означает, что выход украинских войск к Азовскому морю, освобождение Запорожской и левобережной части Херсонской области возможны до начала весны или до ее середины. Не исключено, что это произойдет в 2 этапа.

9) Взлом "глухой" российской обороны в Запорожской области будет осуществлен посредством комбинации из 2-3 наступательных операций.

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Об авторе. Владимир Воля, политолог, международник

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