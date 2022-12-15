Астамур Даурович Гумба, выпускник философского факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, молодой ученый, успешный топ-менеджер IT-компании, боец 130-го батальона ТРО Вооруженных сил Украины, солдат, посмертно награжденный орденом "За мужество" 3 степени.

Гости программы "Истории войны" - Наталья Ищенко, мать Астамура Гумбы, журналистка-международница, руководитель проекта "Балканский обозреватель", Сергей Моругин, отец, воспитавший Астамура Гумбу, журналист, активист Революции на граните. К разговору приобщатся Ольга Лень, журналистка, ведущая, подруга семьи Астамура Гумбы, Олесь Доний, общественный и культурный деятель, друг семьи Астамура Гумбы.

Боец Астамур Гумба родился в Абхазии, но потерял Родину из-за российской агрессии, прожил в Киеве, на который тоже посягнул кремлевский военный сапог. Погиб за свои идеалы и украинские ценности под Харьковом, потому что он не мог жить без свободы и боролся за нее против агрессора и до последнего вздоха. Своими жизнями Астамур и его собратья остановили наступление врага на Харьков. Какова была жизнь мужественного, смелого и непокоренного Астамура Гумбы, как он воевал за Украину и как его дело, дух и вера в идеалы и волю будет жить и после его гибели говорим сегодня!

Истории, которые следует знать! Не упустите!

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"Истории войны" с Ириной Узловой - авторская программа - цикл интервью с военнослужащими: известными людьми, публичными деятелями, политиками, лидерами общественного мнения, активистами, которые с началом полномасштабной войны сменили свою привычную деятельность и ушли добровольцами на фронт, чтобы с оружием в руках защищать украинскую землю от врага и приближать Украину к победе.