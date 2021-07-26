Биткойн за сутки вырос на 12% из-за Twitter и Amazon

Об этом сообщает Reuters .



Согласно сообщению, биткойн за сутки вырос на 12,5% до $39,85, что является самым высоким показателем с середины июня. Кроме того, до $2,344 выросла другая криптовалюта - Ethereum.



По информации агентства, на возобновление подорожания биткойна могло повлиять заявление СEO Tesla Илона Маска, что компания сможет возобновить транзакции с биткойном, когда для майнинга будет использоваться чистая энергия.



Кроме того, глава Twitter Джек Дорси сообщил, что криптовалюта является "большой частью" будущего социальных сетей.



Также со ссылкой на источник агентство сообщило, что компания Amazon может запустить платежи с использованием биткойна до конца года.

Напомним, 20 июля биткойн впервые с 22 июня опустился ниже $30 тыс./BTC.