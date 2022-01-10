Биткоин впервые с сентября упал ниже $40 тыс.
Впервые за последние три месяца криптовалюта Биткоин упала в стоимости ниже $40 тыс.
Об этом сообщает Coindesk.
Самая популярная криптовалюта показала один из самых плохих своих результатов с начала года. По данным торгов, в понедельник стоимость биткоина равнялась $39 853, что является снижением на 12% с начала года.
Coindesk отмечает, что рекорд стоимости на уровне около $69 тыс. биткоин установил 10 ноября, однако с тех пор криптовалюта потеряла уже около 40%.
По данным CoinDesk, по состоянию на 16:20 7 января (по Киеву) биткоин торговался по $41 800, Etherum – $3 209.
Bloomberg отмечает, что по словам соучредителя поставщика продуктов и услуг цифрового финансирования JST Capital Тодда Моракиса, стоимость биткоина может падать и на фоне ситуации в Казахстане – страна является одним из лидеров в мире по майнингу биткоинов.
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