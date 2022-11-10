Об этом пишет Reuters.

Биткоин в последнее время все больше терял в цене. С середины июня диапазон составлял примерно $18 000-25 000, а с середины сентября он сузился еще больше – $18 000-21 500. Обвал произошел в последние дни после того, как крупнейшая криптобиржа Binance сообщила о намерении купить биржу FTX (входит в топ-5 ), которая начала переживать кризис ликвидности – его активно покидали клиенты.

Однако в среду Binance, ознакомившись с отчетностью FTX, отказалась от сделки. "Сначала мы надеялись поддержать клиентов FTX, придав ему ликвидность, но ситуация нам неподконтрольна, и мы не способны помочь", – говорится в заявлении Binance.

"Дыра" в финансах FTX составляет $8 млрд, рассказали The Wall Street Journal люди, знакомые с ситуацией. По их словам, основатель и гендиректор биржи Сэм Бенкман-Фрид в среду сообщил инвесторам, что массовые запросы клиентов на вывод средств спровоцировали кризис ликвидности и биржа нуждается в антикризисном финансировании. FTX надеется привлечь $4 млрд путем допэмиссии акций, говорят источники WSJ.

По словам источника Bloomberg, Бенкман-Фрид также сказал: если деньги привлечь не удастся, бирже грозит банкротство.

В четверг FTX закрыла возможность вывода средств для клиентов. На грань краха ее привели попытки Бенкман-Фрида в последние месяцы спасать другие криптофирмы, разрушавшиеся из-за обвала на рынке криптовалют и повышения процентных ставок по центробанкам, пишет Reuters со ссылкой на нескольких близких к основателю FTX людей. Несколько таких сделок нанесли большой ущерб.

"Сначала FTX спасает разрушающиеся финансовые криптопирамиды. Теперь FTX разрушается сама, и ее спасает Binance. Кто спасет Binance, когда рухнет этот плохой карточный домик?" – пишет экономист Нуриэль Рубини.

Спровоцированный проблемами FTX выход цены биткоина из диапазона вниз говорит о вероятности дальнейшего падения, отмечает он.

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