Биткоин обвалился ниже $ 30 тыс.

Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk .



Согласно данным биржи, по состоянию на 10 утра 20 июля, курс биткоинов составляет $ 29,7 тыс. В частности, за последние сутки стоимость криптовалюты просела на 6,4%.



Отмечается, что общая стоимость рыночной капитализации биткоина сейчас составляет $ 559, 1 млрд.

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