Биткоин обвалился ниже $ 30 тыс.
Впервые с 22 июня курс биткоинов опустился ниже $ 30 тыс. / BTC
Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk .
Согласно данным биржи, по состоянию на 10 утра 20 июля, курс биткоинов составляет $ 29,7 тыс. В частности, за последние сутки стоимость криптовалюты просела на 6,4%.
Отмечается, что общая стоимость рыночной капитализации биткоина сейчас составляет $ 559, 1 млрд.
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