Об этом сообщает Financial Times.

Дешевле всего за сегодня, 18 июня, криптовалюты были зафиксированы в 8:20 по Киеву, на значении 18,8 тыс. долларов за единицу. Позже Bitcoin немного отыграл падение и стоит 19,3 доллара по состоянию на 13:50 по Киеву.

Биткоин падает после того, как крупнейший американский криптокредитор Celsius Network приостановил вывод средств, обмен, а также переводы между счетами. Также на это влияет решение Федеральной резервной системы о поднятии учетной ставки, которое влияет на то, что инвесторы переходят на более надежные активы, такие как депозиты и госдолг..

9 ноября 2021 года криптовалюты Bitcoin и Ether обновили исторические максимумы: теперь она стоит $68,513.

7 октября курс Bitcoin упал на 12%, но восстанавливает позиции.

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