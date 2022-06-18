Bitcoin рухнул до уровня осени 2020 года
Стоимость Bitcoin опустилась ниже $20 тысяч - впервые с ноября 2020 года
Об этом сообщает Financial Times.
Дешевле всего за сегодня, 18 июня, криптовалюты были зафиксированы в 8:20 по Киеву, на значении 18,8 тыс. долларов за единицу. Позже Bitcoin немного отыграл падение и стоит 19,3 доллара по состоянию на 13:50 по Киеву.
Биткоин падает после того, как крупнейший американский криптокредитор Celsius Network приостановил вывод средств, обмен, а также переводы между счетами. Также на это влияет решение Федеральной резервной системы о поднятии учетной ставки, которое влияет на то, что инвесторы переходят на более надежные активы, такие как депозиты и госдолг..
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