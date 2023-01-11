Об этом Ходжес заявил в интервью РБК-Украина .

По его словам, украинцам следует прекратить считать остатки российских ракет, а наносить удары по местам, с которых осуществляются атаки против гражданских и объектов критической инфраструктуры.

"Я больше не думаю над тем, могут ли у россиян закончиться ракеты. Кажется, их остается немало. И также, кажется, еще есть сотни дронов, которые поставил Иран. Так что ключевые задачи: Первое – делать все возможное для защиты населения. Второе – продолжать совершенствовать противовоздушную и противоракетную оборону. Третье - идти к источникам, то есть наносить удары по местам, с которых запускаются эти ракеты и дроны", - сказал Ходжес.

Он подчеркнул, что для того, чтобы лишить Россию возможности безнаказанно производить обстрелы с глубокого тыла, Запад должен предоставить Украине дальнобойное оружие.

"Мы не можем позволять России безнаказанно стрелять из тайников. Ограничение Запада по предоставлению оружия большей дальности, чем GMLRS, фактически дает России такие тайники", - пояснил бывший командующий войсками США в Европе.

11 января Бен Ходжес назвал маловероятным применение Россией ядерного оружия в случае освобождения оккупированного Крыма военным путем.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb