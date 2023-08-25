Биоразлагаемая посуда содержит потенциально вредные для здоровья и экосистемы элементы

Об этом пишет Dailymail.

Бельгийские исследователи проверили 39 марок соломинок для питья, изготовленных из пяти материалов (бумаги, бамбука, стекла, нержавеющей стали и пластика), на группу синтетических химикатов, известных как поли- и перфторалкильные вещества (PFAS). Все соломинки прошли два раунда тестирования. PFAS обнаружили у большинства протестированных соломинок, особенно у тех, что изготовлены из бумаги и бамбука.

Всего было обнаружено 18 разных PFAS. Среди них - самый распространенный PFAS, перфтороктановая кислота (PFOA), запрещенный во всем мире с 2020 года. Также исследователи обнаружили виды PFAS, хорошо растворяющиеся в воде, поэтому могут вымываться из соломинки в напитке.

Концентрации PFAS были низкими, и поскольку большинство людей используют соломинки лишь изредка, это представляет собой ограниченный риск для здоровья человека. Однако PFAS может оставаться в организме в течение многих лет и концентрации могут накапливаться со временем.

Ученые советуют людям использовать соломинки из нержавеющей стали или вообще избегать их использования.

Соломинки, изготовленные из растительных материалов, таких как бумага и бамбук, часто рекламируют как более экологичные, чем изготовленные из пластика. Но небольшие количества PFAS, хотя сами по себе не вредны, могут увеличить химическую нагрузку, которая уже есть в организме, – сказал исследователь Тимо Гроффен, эколог из Антверпенского университета.

Синтетические химикаты используют для изготовления повседневных товаров, от верхней одежды до антипригарных сковородок, устойчивых к воде, теплу и пятнам. Однако они потенциально вредны для людей, дикой природы и окружающей среды. Вещества разлагаются очень медленно со временем и могут храниться в окружающей среде в течение тысяч лет, благодаря чему их называют "вечными химикатами".

Они могут быть связаны с рядом проблем со здоровьем, например, слабой реакцией на вакцины, низким весом при рождении, заболеваниями щитовидной железы, повышением уровня холестерина, повреждением печени, раком почек и яичек.