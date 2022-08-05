"Биолаборатория" в Рубежном и "раскол" между Зеленским и мэрами больших городов - новые фейки от росСМИ

Об этом сообщает ЦПИ.

Фейком есть новость о том, что в МО РФ заявили: "в лаборатории медицинского центра "Фармбиотест" (г.Рубежное, Луганской обл.), были обнаружены документы, подтверждающие, что на украинских гражданах осуществлялись клинические испытания незарегистрированных фармпрепаратов американских и европейских компаний".

Манипуляцией является новость, которую заявили представители российского посольства в Вашингтоне, что "власть США обвинениями о якобы совершении ВС РФ военных преступлений стремится исказить истинное положение дел и этим оправдать свои провокационные действия по накачиванию Киева вооружениями".

Дезинформацией является новость, которую российские СМИ сообщают со ссылкой на "The Washington Post" о "расколе между Зеленским и мэрами крупных городов Украины… Главы городов подозревают Киев в попытках отодвинуть регионы на второй план, сохранить контроль над миллиардами долларов международной помощи, а также ослабить политических оппонентов".

Напомним, Центр противодействия дезинформации предупредил украинцев об основном нарративе, который отныне продвигают российские пропагандистские СМИ, мол, инициатива США по признанию России спонсором терроризма может повлечь за собой разрыв дипломатических отношений.

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