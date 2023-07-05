"Биолаборатория", которую так боялись: Гуменюк рассказала, что оккупанты массово страдают кишечными инфекциями
Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк отметила, что из-за подрыва Каховской ГЭС гуманитарная ситуация на оккупированных территориях левобережья очень сложна
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Сами оккупанты тоже сильно страдают от кишечных инфекций. У них крупные вспышки среди личного состава, поскольку они контактируют с местным населением и пытаются спастись от инфекции. Захватчики не имеют поставок лекарств, питьевой воды, продуктов питания. Поэтому и происходит вот эта "биолаборатория", которой они так боялись, которая развита внутри самих окупантов", - подчеркнула Гуменюк.
Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины также добавила, что мирное население на оккупированных территориях левобережья ограничено в доступе к получению медицинской помощи из-за того, что оккупанты шантажируют их насильственной паспортизацией.
"Только при получении российского паспорта люди могут быть допущены к медицинской помощи, но она некачественная", - подчеркнула Гуменюк.
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