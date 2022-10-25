Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает РБК.

Заседания будут касаться данных российской стороны о биолабораториях в Украине и заседаниях в связи с обвинениями по поставкам в Россию иранских беспилотников.

Напомним, сегодня, 25 октября, Совет Безопасности ООН проведет за закрытыми дверями заседание по обвинениям России о том, что Украина планирует создать "грязную бомбу".

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