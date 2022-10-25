Биолаборатории и иранские дроны. Россия пригласила еще два заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине
Россия пригласила два заседания Совета Безопасности ООН на этой неделе, кроме обсуждения "грязной бомбы"
Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает РБК.
Заседания будут касаться данных российской стороны о биолабораториях в Украине и заседаниях в связи с обвинениями по поставкам в Россию иранских беспилотников.
- Напомним, сегодня, 25 октября, Совет Безопасности ООН проведет за закрытыми дверями заседание по обвинениям России о том, что Украина планирует создать "грязную бомбу".
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