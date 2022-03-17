Биофармацевтическая компания AbbVie прекращает поставки в Россию
Американская биофармацевтическая компания AbbVie прекратила поставки в Россию ботокса и филеров, которые применяют в эстетической медицине
Об этом говорится в заявлении компании.
"Поскольку трагические события в Украине продолжают разворачиваться, AbbVie временно приостановила работу всех наших продуктов для эстетической медицины в России. У нас нет производственных предприятий в регионе", – говорится в сообщении.
Фармацевты подчеркнули, что продолжат следить за безопасностью своих сотрудников в Украине и близлежащем регионе.
Следует заметить, что если ботоксу можно найти замену через локальных производителей, то в случае филлеров нет никакой альтернативы.
- Напомним, компания Qualcomm, разрабатывающая средства беспроводной связи, останавливает продажи российским компаниям.
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