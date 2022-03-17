Биофармацевтическая компания AbbVie прекращает поставки в Россию

Об этом говорится в заявлении компании.

"Поскольку трагические события в Украине продолжают разворачиваться, AbbVie временно приостановила работу всех наших продуктов для эстетической медицины в России. У нас нет производственных предприятий в регионе", – говорится в сообщении.

Фармацевты подчеркнули, что продолжат следить за безопасностью своих сотрудников в Украине и близлежащем регионе.

Следует заметить, что если ботоксу можно найти замену через локальных производителей, то в случае филлеров нет никакой альтернативы.

Напомним, компания Qualcomm, разрабатывающая средства беспроводной связи, останавливает продажи российским компаниям.