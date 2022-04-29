Binance заблокировал возможность криптовалютных операций родственникам российских чиновников

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в telegram.



По его словам, заблокировали учетные записи таких людей:

Полины Ковалевой, падчерицы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова;

Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова;

Кирилла Малофеева, сына бизнесмена Константина Малофеева, находящегося под санкциями OFAC (США).

Суд наложил арест на корпоративные права, объекты недвижимости, земельные участки, транспортные средства и спецтехнику ООО "Глуховский карьер кварцитов", подконтрольного российскому олигарху Олегу Дерипаске.

21 апреля криптобиржа Binance ввела ограничение счетов россиян, на которых содержится криптовалюты более 10 тыс. евро в эквиваленте.

"Они не смогут использовать свои аккаунты для продажи, приобретения или перевода криптоактивов", - написал Федоров.