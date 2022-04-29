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Binance заблокировал возможность криптовалютных операций родственникам российских чиновников
Криптовалютная биржа Binance заблокировала аккаунты родственников кремлевских чиновников
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в telegram.
По его словам, заблокировали учетные записи таких людей:
- Полины Ковалевой, падчерицы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова;
- Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова;
- Кирилла Малофеева, сына бизнесмена Константина Малофеева, находящегося под санкциями OFAC (США).
- Суд наложил арест на корпоративные права, объекты недвижимости, земельные участки, транспортные средства и спецтехнику ООО "Глуховский карьер кварцитов", подконтрольного российскому олигарху Олегу Дерипаске.
- 21 апреля криптобиржа Binance ввела ограничение счетов россиян, на которых содержится криптовалюты более 10 тыс. евро в эквиваленте.
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