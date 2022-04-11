English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная беженцы из Украины Binance выпустит криптовалютную карту для украинских мигрантов

Binance выпустит криптовалютную карту для украинских мигрантов

11 апреля, 2022 понедельник
09:01
беженцы из Украины

Одна из крупнейших криптовалютных бирж предоставит благотворительную карточку для украинцев, выехавших из страны из-за войны и нуждающихся в помощи

Об этом пишет TechStory.

По данным издания, в кризис криптовалюта спасла сотни тысяч украинцев. Министерство цифрового развития Украины сотрудничает с Binance. В апреле для украинских мигрантов Binance выпустит криптовалютную карту.

Unchain Help Card – это виртуальная дебетовая карта, которая позволит распределить деньги среди наиболее уязвимых жертв конфликта – женщин и детей.

Unchain Fund, глобальная криптовалютная благотворительная организация, запустила цифровую благотворительную дебетовую карту, чтобы помочь наиболее уязвимым жертвам Украины. Они также собирают и координируют пожертвования на гуманитарную помощь в Украине. Среди задач — помощь в миграции, коммуникационное оборудование, лекарства, средства безопасности, продукты питания и другие услуги.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в четверг 8 апреля сообщил о звонке с основателем крупнейшей криптовалютной платформы Binance Чанпен Чжао.

"Binance поддержат наши образовательные проекты, в частности, криптограмотности, чтобы еще больше украинцев получали цифровые навыки и приобретали новые цифровые профессии. Криптокомпания Binancе уже предоставила поддержку Украине в размере 10 миллионов долларов и планирует увеличить эту сумму до 20 миллионов в ближайшее время", - написал он.

Также основатель Binance подтвердил, что компания неукоснительно соблюдает требования санкционной политики в отношении российских чиновников и банков из санкционного списка, причастных к военной агрессии в Украине.

  • 6 апреля в Украину поступили первые сухпайки из США, приобретенные за криптовалюту. Всего было закуплено более 400 тыс. единиц. Для этого из криптофонда, созданного украинской криптобиржей KUNA, было выделено почти $4 млн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Экономика
война с Россией
Читайте также:
мобілізовані з ОРДЛО
9 апреля, 2022 суббота
Оккупанты планируют провести референдум о присоединении ОРДЛО до конца апреля – начала мая, – правозащитник
Жозеп Боррель
9 апреля, 2022 суббота
"Эта война будет выиграна на поле боя". Спикер Госдумы Володин требует "немедленной" отставки Борреля только за одну фразу
Павло Клімкін
9 апреля, 2022 суббота
Не хотят предоставлять публично, пусть предоставляют непублично – Климкин
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.85
  • EUR
    Покупка 31.79
    Продажа 32.6
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
11 апреля
08:50
Каритас раздаст 20 000 продуктовых наборов пострадавшим от войны
08:21
испания истребитель
Россия может нанести сильные удары по Днепру и Одессе с целью раздела Украины, - капитан ВМС США
08:19
Италия выделила €610 млн в поддержку украинских беженцев
08:15
Австралия предоставит Украине дополнительную военную помощь на $20 млн, - посол
08:04
Эксклюзив
Россияне за 10 апреля 66 раз били по Харьковщине, есть погибшие. Обстрелы не имеют никакого стратегического значения, кроме устрашения, – депутат облсовета
07:49
ВСУ отбили атаку врага под Золотым в Луганской области, - Гайдай
07:28
В Украине появился чатбот о трудовых отношениях в условиях войны
07:14
В ФСБ России провели "чистку" среди кадров, ответственных за разведку и аналитику по ситуации в Украине, - Bellingcat
06:59
В ближайшие дни оккупанты попытаются возобновить наступление на Слобожанщине, - свод Генштаба
06:52
Зеленский создал городскую военную администрацию в Константиновке Донецкой области
06:47
В Украине планируют засеять 70% посевных площадей, половина из которых уйдет на экспорт — Минагро
06:40
С начала полномасштабной войны в Украине ООН насчитала около 1800 погибших среди мирных жителей
06:37
УЗ обнародовала график дополнительных эвакуационных поездов на 11 апреля
06:32
Из Украины в Европу выехали уже 4,5 млн беженцев, - ООН
06:13
Уже 42 страны обратились в Гаагу из-за военных преступлений России в Украине, - министр юстиции
06:06
В Бузовой в Киевской области обнаружили могилу с погибшими украинцами, - британская разведка
05:54
За неделю в Киевской области обезвредили 11 тыс. боеприпасов, - председатель ОВА
05:38
Виктор Ляшко
Ляшко: пули, которые медики извлекают из раненых, будут в судах доказательствами преступлений РФ в Украине
05:36
В столице Австрии зажгли тысячу свечей в память о погибших украинцах в войне с Россией
05:18
Карл Негаммер
Канцлер Австрии встретится с Путиным в Москве 11 апреля: обсудить диалог Украины и РФ
04:59
ВВП Украины
Всемирный банк прогнозирует, что из-за войны ВВП Украины в 2022 году сократится на 45,1%
04:43
После обучения в Соединенных Штатах в Украину возвращаются военные ВСУ, - министр обороны США
04:31
Во втором туре президентских выборов Макрон победит Ле Пен с отрывом в несколько процентов, - социологические опросы
04:15
Стратегическая ошибка Путинского режима: летом Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО, – СМИ
02:05
Эммануель Макрон
На выборах президента Франции посчитали 90% голосов: Макрон набрал более 27%
01:46
Руслан Стефанчук
Стефанчук об отказе спикера парламента Грузии приехать в Бучу: уместно ли называть "неуместным" приглашение разделить горе?
01:24
В Херсонской области россияне создали три застенки, - Арестович
01:06
В сутки противовоздушная оборона уничтожила 11 целей россиян, среди них - самолет
00:51
Новые убитые и сообщения об изнасиловании. - разведка Великобритании о действиях россиян в Киевской области
00:48
Эскадрилья Су-27
В Воронеже армия России накапливает десятки тяжелых истребителей. Есть спутниковые фото, - Orion Intel
00:33
Россия не отказалась от планов захватить всю Украину, - Маляр
00:15
Отказ мира от российской нефти не приведет к росту цен на нее, – советник Зеленского
00:03
В Николаеве произошел взрыв, ранен один человек, - Ким
2022, воскресенье
10 апреля
23:56
Разрушения в Изюме по состоянию на конец марта. Посредине - Свято-Вознесенский кафедральный собор
Изюм нужен россиянам для наступления на город Днепр, - The New York Times
23:51
Зеленский отметил госнаградами военных ВСУ, связистов и полицейских
23:35
РФ начнет более масштабные действия на востоке Украины, - Зеленский
23:11
братья Кличко
РФ может предпринять еще одну попытку взять Киев, - Кличко
22:57
За сутки в Харьковской области российские оккупанты убили 10 гражданских, среди погибших есть ребенок, – председатель ОВА
22:47
Речь о неделях или месяцах: Финляндия готова отказаться от российских энергоносителей
22:42
На востоке Украины ВСУ за день уничтожили 2 вертолета, беспилотник и 26 оккупантов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV