Binance выпустит криптовалютную карту для украинских мигрантов
Одна из крупнейших криптовалютных бирж предоставит благотворительную карточку для украинцев, выехавших из страны из-за войны и нуждающихся в помощи
Об этом пишет TechStory.
По данным издания, в кризис криптовалюта спасла сотни тысяч украинцев. Министерство цифрового развития Украины сотрудничает с Binance. В апреле для украинских мигрантов Binance выпустит криптовалютную карту.
Unchain Help Card – это виртуальная дебетовая карта, которая позволит распределить деньги среди наиболее уязвимых жертв конфликта – женщин и детей.
Unchain Fund, глобальная криптовалютная благотворительная организация, запустила цифровую благотворительную дебетовую карту, чтобы помочь наиболее уязвимым жертвам Украины. Они также собирают и координируют пожертвования на гуманитарную помощь в Украине. Среди задач — помощь в миграции, коммуникационное оборудование, лекарства, средства безопасности, продукты питания и другие услуги.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в четверг 8 апреля сообщил о звонке с основателем крупнейшей криптовалютной платформы Binance Чанпен Чжао.
"Binance поддержат наши образовательные проекты, в частности, криптограмотности, чтобы еще больше украинцев получали цифровые навыки и приобретали новые цифровые профессии. Криптокомпания Binancе уже предоставила поддержку Украине в размере 10 миллионов долларов и планирует увеличить эту сумму до 20 миллионов в ближайшее время", - написал он.
Также основатель Binance подтвердил, что компания неукоснительно соблюдает требования санкционной политики в отношении российских чиновников и банков из санкционного списка, причастных к военной агрессии в Украине.
- 6 апреля в Украину поступили первые сухпайки из США, приобретенные за криптовалюту. Всего было закуплено более 400 тыс. единиц. Для этого из криптофонда, созданного украинской криптобиржей KUNA, было выделено почти $4 млн.
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