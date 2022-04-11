Binance выпустит криптовалютную карту для украинских мигрантов

Об этом пишет TechStory.



По данным издания, в кризис криптовалюта спасла сотни тысяч украинцев. Министерство цифрового развития Украины сотрудничает с Binance. В апреле для украинских мигрантов Binance выпустит криптовалютную карту.



Unchain Help Card – это виртуальная дебетовая карта, которая позволит распределить деньги среди наиболее уязвимых жертв конфликта – женщин и детей.



Unchain Fund, глобальная криптовалютная благотворительная организация, запустила цифровую благотворительную дебетовую карту, чтобы помочь наиболее уязвимым жертвам Украины. Они также собирают и координируют пожертвования на гуманитарную помощь в Украине. Среди задач — помощь в миграции, коммуникационное оборудование, лекарства, средства безопасности, продукты питания и другие услуги.



Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в четверг 8 апреля сообщил о звонке с основателем крупнейшей криптовалютной платформы Binance Чанпен Чжао.



"Binance поддержат наши образовательные проекты, в частности, криптограмотности, чтобы еще больше украинцев получали цифровые навыки и приобретали новые цифровые профессии. Криптокомпания Binancе уже предоставила поддержку Украине в размере 10 миллионов долларов и планирует увеличить эту сумму до 20 миллионов в ближайшее время", - написал он.



Также основатель Binance подтвердил, что компания неукоснительно соблюдает требования санкционной политики в отношении российских чиновников и банков из санкционного списка, причастных к военной агрессии в Украине.

6 апреля в Украину поступили первые сухпайки из США, приобретенные за криптовалюту. Всего было закуплено более 400 тыс. единиц. Для этого из криптофонда, созданного украинской криптобиржей KUNA, было выделено почти $4 млн.