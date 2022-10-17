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Binance объявила о запуске первого индекса, который отслеживает эффективность крупнейших криптовалют.

17 октября, 2022 понедельник
15:17
Технологии

Криптовалютная биржа Binance запустит свой первый индексный продукт – Top 10 Equal-Weighted Index, отслеживающий эффективность 10 крупнейших криптовалют

Об этом информируют в пресс-службе Binance.

"Пользователи могут использовать Binance CMC Top 10 Equal-Weighted Index для отслеживания стоимости цифровых активов/валют. Каждый актив в индексе одинаково взвешен и балансируется ежемесячно, а индекс деноминирован в долларах США. Binance будет ссылаться на этот индекс, а также на другие индексы, которые будут запущены в ближайшее время при запуске новых продуктов Binance в будущем", - говорится в сообщении.

Top 10 Equal-Weighted Index будет отслеживать эффективность 10 лучших криптовалют в отрасли по рыночной капитализации, такие как Биткоин (BTC) и Эфириум (ETH). Индексы Binance будут использовать информацию о ценах от системы отслеживания CoinMarketCap, которые помогут инвесторам оценить стоимость и производительность криптовалюта.

Новый продукт биржи станет доступен инвесторам в ноябре 2022 года через службу Binance Auto-Invest.

В будущем Binance планирует выпустить серию индексов, которая будет включать в себя больше цифровых активов.

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