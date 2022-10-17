Об этом информируют в пресс-службе Binance.

"Пользователи могут использовать Binance CMC Top 10 Equal-Weighted Index для отслеживания стоимости цифровых активов/валют. Каждый актив в индексе одинаково взвешен и балансируется ежемесячно, а индекс деноминирован в долларах США. Binance будет ссылаться на этот индекс, а также на другие индексы, которые будут запущены в ближайшее время при запуске новых продуктов Binance в будущем", - говорится в сообщении.

Top 10 Equal-Weighted Index будет отслеживать эффективность 10 лучших криптовалют в отрасли по рыночной капитализации, такие как Биткоин (BTC) и Эфириум (ETH). Индексы Binance будут использовать информацию о ценах от системы отслеживания CoinMarketCap, которые помогут инвесторам оценить стоимость и производительность криптовалюта.

Новый продукт биржи станет доступен инвесторам в ноябре 2022 года через службу Binance Auto-Invest.

В будущем Binance планирует выпустить серию индексов, которая будет включать в себя больше цифровых активов.

26 апреля криптобиржа запустила карту для беженцев из Украины и будет начислять им по $75 в течение трех месяцев.

Украинцы со статусом вынужденно перемещенных людей могут получать выплаты на бирже криптовалют Binance. Компания выделила 1,2 млн долларов.

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