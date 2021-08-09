Билодид показала, как отдыхает на Мальдивах после бронзы на Олимпиаде-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.



После завоевания бронзовой медали Олимпиады-2020 Дарья Билодид отправилась в отпуск на Мальдивы и похвасталась перед фанатами своей идеальной фигурой.



"Даааааа! Отпуск, о котором я мечтала", - написала 20-летняя Билодид под фотографиями с пляжа.



Фанаты из разных стран засыпали дзюдоистку комплиментами в комментариях.

Напомним, 24 июля Дарья Билодид получила бронзу и принесла Украине первую медаль Олимпийских игр в Токио.

После этого стало известно, что украинская дзюдоистка Билодид после Олимпийских игр в Токио сделает длительную паузу в выступлениях. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb