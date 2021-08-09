Билодид показала, как отдыхает на Мальдивах после бронзы на Олимпиаде-2020
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид наслаждается отпуском после успешного выступления на Олимпиаде-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После завоевания бронзовой медали Олимпиады-2020 Дарья Билодид отправилась в отпуск на Мальдивы и похвасталась перед фанатами своей идеальной фигурой.
"Даааааа! Отпуск, о котором я мечтала", - написала 20-летняя Билодид под фотографиями с пляжа.
Фанаты из разных стран засыпали дзюдоистку комплиментами в комментариях.
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