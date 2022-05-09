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Главная Экономика Билл Гейтс рассказал, какими будут последствия войны РФ против Украины для мировой экономики.

Билл Гейтс рассказал, какими будут последствия войны РФ против Украины для мировой экономики.

9 мая, 2022 понедельник
10:59
Экономика Билл Гейтс

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс заявил, что развязанная Россией война против Украины станет фактором спада мировой экономики

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Гейтса, война России против Украины вместе с пандемией коронавируса станет одной из причин экономического спада в мире.

Он отметил, что российская агрессия против Украины уже привела к резкому росту цен на сырье, а также проблемам с цепочками поставки. Поэтому многие страны, в том числе США, Великобритания и Индия, начали повышать процентные ставки, чтобы попытаться снизить инфляцию.

"Это в конечном счете приведет к замедлению экономического роста", – спрогнозировал Гейтс.

Он выразил обеспокоенность, что на мировых биржах начнется распродажа ценных бумаг, которая может спровоцировать обвал на рынке.

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Мир
война с Россией
русская агрессия
падение экономики
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