Билл Гейтс рассказал, какими будут последствия войны РФ против Украины для мировой экономики.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Гейтса, война России против Украины вместе с пандемией коронавируса станет одной из причин экономического спада в мире.

Он отметил, что российская агрессия против Украины уже привела к резкому росту цен на сырье, а также проблемам с цепочками поставки. Поэтому многие страны, в том числе США, Великобритания и Индия, начали повышать процентные ставки, чтобы попытаться снизить инфляцию.

"Это в конечном счете приведет к замедлению экономического роста", – спрогнозировал Гейтс.

Он выразил обеспокоенность, что на мировых биржах начнется распродажа ценных бумаг, которая может спровоцировать обвал на рынке.

15 апреля в МВФ заявили, что война, развязанная Россией в Украине, будет иметь последствия для экономик 143 государств , которые генерируют 86% мирового ВВП.

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