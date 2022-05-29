Билл Гейтс предупредил об угрозе новой пандемии

Об этом сообщает El Diario .

По словам Гейтса, новая пандемия может развиться из вирусов, которые человечество уже знает, но существует и вероятность, что ее может вызвать также искусственно созданный вирус.

"Это может быть вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработал его и специально распространил. Это очень страшный сценарий, потому что они могут попытаться распространить его в разных местах одновременно", - рассказал Гейтс.

Он добавил, что новый вирус может выйти из мира природы из-за вторжения человечества в новые экосистемы.

"Вот почему я подсчитал, что существует 50-процентная вероятность того, что в следующие 20 лет у нас будет пандемия природного происхождения, как следствие изменения климата", - пояснил Гейтс.

В то же время он отметил, что не считает, что вспышка обезьяньей оспы в Европе приведет к новой пандемии.

"То, что это связано с оспой, немного пугает, но я не думаю, что это будет такая большая пандемия. Но прекрасно, что мы бдительны. Если бы не пандемия коронавируса, обезьяньей оспы даже не было бы в новостях", - убежден Гейтс.

В январе 2022 года Билл Гейтс предупредил , что следующая пандемия может быть в 10 раз хуже, чем в случае с коронавирусом.

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