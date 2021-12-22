Били током, топили и морили голодом: удерживаемый оккупантами в Донецке Сергей Курис находится в тяжелом состоянии, - Денисова

Об этом Денисова написала в Facebook.



"Гражданин Украины Сергей Курис, незаконно удерживаемый органами оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории в СИЗО-5 г. Донецка, после зверских издевательств и допросов находится в тяжелом физическом и моральном состоянии", - написала уполномоченная.



Денисова сообщила, что трое вооруженных мужчин схватили Куриса на глазах у жены и малолетнего ребенка и увезли в неизвестном направлении. Это случилось в Донецке 6 сентября 2019 года.



Через несколько дней так называемые сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью привели окровавленного Куриса в его дом, где провели обыск и забрали вещи и документы. После этого семья больше его не видела.



Оккупационные власти обвинили Куриса в "шпионаже" и отправили его в СИЗО.



"В СИЗО-5 Донецка к Сергею применялись пытки электрическим током, его топили, вешали на дыбу, морили голодом, постоянно избивали, наносили ожоги окурками, угрожали застрелить, изнасиловать жену и убить ребенка", - написала Денисова.



Омбудсман отметила, что сейчас Курис удерживается в камере карцерного типа в подвальном помещении. У политзаключенного постоянные головные боли, головокружение и удушье, в частности из-за того, что ему категорически запрещены прогулки.



Руководство СИЗО не реагирует на жалобы о состоянии здоровья политзаключенного и не оказывает никакой медицинской помощи. Кроме того, органы оккупационной администрации РФ опровергают факт удержания Куриса, несмотря на то, что у родных есть документальные доказательства этого.



В связи с этим Денисова обратилась в Международный комитет Красного Креста и ОБСЕ немедленно совершить визит в незаконно удерживаемый Курис.



"Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно посетить Сергея Куриса, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью. Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для предоставления соответствующей помощи", -.



Омбудсман также подчеркнула, что такие действия оккупационных властей в отношении незаконно удерживаемых лиц являются нарушением не только украинского, но и международного законодательства.

Как сообщалось ранее, Денисова сообщила, что украинка Елена Пех, удерживаемая в плену наемниками "ДНР", находится в критическом состоянии. Также серьезные проблемы со здоровьем у Игоря Назаренко, которого российские наемники незаконно содержат во временно оккупированной Макеевке.