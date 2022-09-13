Об этом сообщил руководитель следственного управления Нацполиции в области Сергей Болвинов.

Штаб оккупантов дислоцировался в отделении полиции, а в подвальных помещениях и в соседнем здании они устроили тюрьму и застенок для местных жителей.

"Во время оккупации рашисты всегда держали в плену минимум 40 человек, кормя их дважды в день только кашами, — написал Болвинов. - Они искали через местных коллаборантов тех, кто служил или имел родственников в АТО. Также искали людей, которые помогали украинской армии уничтожать рашистов. А в случае, когда они освобождали много людей, а новых не было — хватали людей прямо на улице возле отдела полиции. Один мужчина просидел в "тюрьме" 46 дней — рашисты нашли фото его брата в военной украинской форме".

Следователь также сообщил, что "самым легким" видом пыток была пытка током.

Болвинов также написал, что следователи располагают информацией об убитых жителях города. О погибших известно, что их расстреляли на блокпосту русские в последний день оккупации — все детали происшествия еще выясняются.

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