"Били током, отрезали палец и сломали ребра": в Запорожской области россияне почти две недели пытали бойца АТО

Об этом заявили в Силах обороны Запорожского края, передает Укринформ .



"В городе Васильевка российские преступники в течение 12 дней держали в камере, пытали, били током, отрезали палец и сломали четыре ребра мужчине, участнику АТО", - говорится в сообщении.



Также россияне держат в заложниках 16-летнего сына главы Запорожской РГА Олега Буряка.



Отмечается, что на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне проводят масштабную фильтрацию, жертвами которой чаще всего становятся мужчины призывного возраста, особенно ветераны АТО, ООС, экс-военные, полицейские и проукраинские активисты.



Кроме того, оккупанты разыскивают и принуждают к сотрудничеству журналистов, посылают им письма с угрозами. В Бердянске, Мелитополе, Энергодаре и Токмаке россияне допрашивают, обыскивают и берут в заложники представителей СМИ, а их технику угоняют.

В Запорожской области оккупанты проводят перепись населения и ищут дома украинских силовиков.

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