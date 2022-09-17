Били током и железными трубами: житель Купянска рассказал, как его пытала ФСБ
В Купянске в Харьковской области работники ФСБ РФ пытали людей током, стреляли в них, выжигали на теле кресты и угрожали расправой над семьями
Об этом сообщила СБУ в телеграмме .
"Из этой комнаты всегда было много криков", - вспомнил горожанин, которого незаконно удерживали оккупанты.
Пыткам подвергались всем, кого допрашивала ФСБ, обустроившаяся в оккупированном Купянске. На допросах у горожан "выбивали" имена и адреса участников АТО, бойцов территориальной обороны, лиц, имевших проукраинскую позицию. Людям угрожали казнью на минном поле и расправой над семьями, оставшимися в оккупации. Некоторым на теле выжигали кресты.
"Меня на первом допросе минут 40 били током, стреляли в меня то ли из пневматики, то ли из газового, не знаю: я в мешке был… Били битами или железными трубами", - рассказал купянец.
Людей удерживали восьмерых в небольшой камере на двоих заключенных.
Такие действия россиян содержат признаки пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Об этом говорится в Конвенции ООН против пыток 1984 года, в которую входит и РФ.
Сейчас СБУ проводит оперативно-следственные действия по установлению всех жителей деоккупированных территорий, пострадавших от пыток захватчиков.
"СБУ делает все возможное, чтобы идентифицировать каждого, кто причастен к совершению военных преступлений против мирного населения Украины. За каждое такое преступление обязательно придется отвечать в международных судах", - подчеркнули в спецслужбе.
- 16 сентября глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что на деоккупированных территориях Харьковщины обнаружили 10 застенков, которые россияне обустроили для гражданских.
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