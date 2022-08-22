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Били со стороны Белгорода: ночью оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Харькове

22 августа, 2022 понедельник
06:52
война с Россией

Ночью 22 августа российские оккупанты совершили ракетные обстрелы по Киевскому райнону Харькова.

Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

"Снова ракетный удар и снова по Киевскому району. Продолжая свою практику ночных обстрелов, в 2:49 наш враг со стороны Белгорода обстрелял инфраструктурный объект", - написал Терехов.

В результате обстрела разрушено двухэтажное здание.

"Был небольшой пожар, информации о пострадавших нет", - отметил Терехов.

  • Несколькими часами ранее, вечером 21 августа, Россия ударила по Киевскому району Харькова ракетами, повредив частное домовладение и нежилой объект. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавшем человеке в результате этого обстрела.

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