Били со стороны Белгорода: ночью оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Харькове

Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

"Снова ракетный удар и снова по Киевскому району. Продолжая свою практику ночных обстрелов, в 2:49 наш враг со стороны Белгорода обстрелял инфраструктурный объект", - написал Терехов.

В результате обстрела разрушено двухэтажное здание.

"Был небольшой пожар, информации о пострадавших нет", - отметил Терехов.

Несколькими часами ранее, вечером 21 августа, Россия ударила по Киевскому району Харькова ракетами, повредив частное домовладение и нежилой объект. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавшем человеке в результате этого обстрела.

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