"Били резиновыми и деревянными дубинками, пытали голодом": омбудсмен о содержании пленных украинцев оккупантами
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российские оккупанты удерживали украинских военнопленных в бесчеловечных условиях и жестоко избивали их
Об этом Лубинец рассказал на брифинге в Media Center Ukraine.
По словам омбудсмена, постоянные пытки и избиения для пленных начинались с первых минут прибытия в места содержания.
"Сразу по приезду пленных били резиновыми дубинками, если те ломались - деревянными. Были случаи, когда заставляли постоянно ходить с опущенной головой, кто нарушал - дополнительно били", - сказал Лубинец.
Омбудсмен также рассказал, что россияне заставляли пленных спать на голом бетоне без одеял и не предоставляли средств личной гигиены. При этом Лубинец подчеркнул, что такое отношение не исключение, а общая практика.
"Средства личной гигиены не предоставляли совсем. Такие вещи как туалетная бумага – ее ни разу не было. Мыло, зубные щетки, зубную пасту – такого не давали", – рассказал Лубинец.
Омбудсмен отметил, что пищи и воды пленникам давали крайне мало, а голод стал одним из элементов пыток.
"Все кардинально потеряли вес. Я общался с парнем, потерявшим 63 килограмма. роста", - сказал Лубинец.
Кроме того, омбудсмен отметил, что РФ до сих пор не пускает представителей украинских властей в колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области.
"Официальная причина – что я должен обращаться не к омбудсменке России, а к омбудсмену так называемой "ДНР," потому что это "отдельное государство", там "отдельный омбудсмен" Весь мир понимает, что это территория, захваченная Российской Федерацией, все об этом говорят , кроме РФ. Это попытка укрыться от ответственности", - подчеркнул Лубинец.
Омбудсмен также добавил, что отдельная миссия ООН в Оленевку не приезжала и расследование не проводилось.
"В ООН утверждают, что ожидают разрешения от РФ на въезд. Но все понимают, Россия уже давно убрала доказательства военного преступления в Оленовке, это была спланированная операция по уничтожению отдельной категории военнослужащих - "азовцев".
Лубинец также рассказал об отдельном направлении работы – увольнении гражданских. По его словам, есть случаи, когда оккупанты признают гражданских комбатантами, что противоречит Женевской конвенции. Омбудсмен сказал, что известно о гражданских медиках из Мариуполя, которых оккупанты объявили военнопленными.
- 21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины, позже были опубликованы детали обмена.
- Заместитель командира полка "Азов" Мольфар рассказал , что ко всем пленникам применяли пытки, морили голодом, не давали воды. Глава патронатной службы "Азова" сообщил , что почти все освобожденные из плена РФ украинские военные имеют крайнюю степень анорексии. Это подтвердила и мама одного из уволенных "азовцев".
- Пока командиры полка "Азов" находятся в Турции в безопасных условиях.
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