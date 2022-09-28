Об этом Лубинец рассказал на брифинге в Media Center Ukraine.

По словам омбудсмена, постоянные пытки и избиения для пленных начинались с первых минут прибытия в места содержания.

"Сразу по приезду пленных били резиновыми дубинками, если те ломались - деревянными. Были случаи, когда заставляли постоянно ходить с опущенной головой, кто нарушал - дополнительно били", - сказал Лубинец.

Омбудсмен также рассказал, что россияне заставляли пленных спать на голом бетоне без одеял и не предоставляли средств личной гигиены. При этом Лубинец подчеркнул, что такое отношение не исключение, а общая практика.

"Средства личной гигиены не предоставляли совсем. Такие вещи как туалетная бумага – ее ни разу не было. Мыло, зубные щетки, зубную пасту – такого не давали", – рассказал Лубинец.

Омбудсмен отметил, что пищи и воды пленникам давали крайне мало, а голод стал одним из элементов пыток.

"Все кардинально потеряли вес. Я общался с парнем, потерявшим 63 килограмма. роста", - сказал Лубинец.

Кроме того, омбудсмен отметил, что РФ до сих пор не пускает представителей украинских властей в колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области.

"Официальная причина – что я должен обращаться не к омбудсменке России, а к омбудсмену так называемой "ДНР," потому что это "отдельное государство", там "отдельный омбудсмен" Весь мир понимает, что это территория, захваченная Российской Федерацией, все об этом говорят , кроме РФ. Это попытка укрыться от ответственности", - подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен также добавил, что отдельная миссия ООН в Оленевку не приезжала и расследование не проводилось.

"В ООН утверждают, что ожидают разрешения от РФ на въезд. Но все понимают, Россия уже давно убрала доказательства военного преступления в Оленовке, это была спланированная операция по уничтожению отдельной категории военнослужащих - "азовцев".

Лубинец также рассказал об отдельном направлении работы – увольнении гражданских. По его словам, есть случаи, когда оккупанты признают гражданских комбатантами, что противоречит Женевской конвенции. Омбудсмен сказал, что известно о гражданских медиках из Мариуполя, которых оккупанты объявили военнопленными.

21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины, позже были опубликованы детали обмена.

Заместитель командира полка "Азов" Мольфар рассказал , что ко всем пленникам применяли пытки, морили голодом, не давали воды. Глава патронатной службы "Азова" сообщил , что почти все освобожденные из плена РФ украинские военные имеют крайнюю степень анорексии. Это подтвердила и мама одного из уволенных "азовцев".

Пока командиры полка "Азов" находятся в Турции в безопасных условиях.

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