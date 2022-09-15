Об этом в вечерней сводке сообщает Генштаб ВСУ.

Противник не прекращает удары по мирным жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны

"От авиационных, ракетных ударов и реактивных систем залпового огня пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов. Это, в частности, Кривой Рог, Никополь, Белогорка, Марьинка, Ольговское, Оскол, Николаев, Очаков, Любомировка, Гуляйполе и Мирное", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе отмечают, что в Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В других направлениях противник обстреливал инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии разных калибров:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Галагановка Черниговской области и Кондратовка Сумской области;

на Харьковском направлении – Волчанск, Гоптовка, Барановка, Высокая Яруга, Нескучное и Сотницкий Казачок;

на Славянском направлении – Купянск;

на Краматорском направлении – Татьяновка, Белогоровка, Северск, Николаевка, Краматорск, Ивано-Дарьевка и Верхнекаменское;

на Бахмутском направлении – Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцево, Одрадовка, Соледарь, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут и Веселая Долина.

В Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не проводил. Совершал обстрелы по всей линии столкновения.

На Южнобужском направлении противник наносил огненное поражение вдоль всей линии столкновения. Кроме того, вел воздушную разведку БпЛА – совершил 48 вылетов.

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