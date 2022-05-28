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Били прикладом по пальцам, плоскогубцам по открытым ранам и душили. Украинские военнопленные рассказали Денисовой о пережитых пытках

28 мая, 2022 суббота
14:17
воєнні злочини Росії

Омбудсмену Людмиле Денисовой во время посещения больниц находившиеся в плену украинские военные рассказали о пытках, издевательствах и унижениях рашистов, нарушающих Женевскую конвенцию

Об этом информирует в телеграмме Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова .

Большинство военных взяли в плен под Мариуполем. Сначала их содержали в подвалах и хозяйственных постройках, а затем отвезли в исправительную колонию №120 и следственный изолятор в Донецке. Впоследствии – в СИЗО Таганрога и Воронежа.

При перевозке украинским воинам заматывали глаза скотчем, одевали мешок на голову и связывали руки. В плену пытали, угрожали, избивали и унижали.

"С особой жестокостью пытки применялись к офицерскому составу Вооруженных Сил Украины и бойцам отряда спецназначения "Азов". Во время допросов украинских военнопленных ставили на колени, били прикладом от автомата по пальцам ног и открытым ранам, применяли плоскогубцы, забрасывали петлю на душ. Кроме того, пытали электротоком, избивали киянкой и ногами", – пишет Людмила Денисова.

Кроме того, вводили им неизвестные препараты, после чего те потеряли сознание и теряли память.

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Рашисты заставляли наших солдат учить стихотворение "Простите нас, родные россияне", гимн РФ, историю герба и флага с применением пыток. Издевались и над военными женщинами.

"Украинские женщины-военнопленные, которые содержались в Донецком СИЗО, рассказали, что в камерах, рассчитанных на 2-3 человека, их находилось по меньшей мере 17-20. Вместо санузла – ведро. Женщины были лишены средств гигиены и возможности помыться. По отношению к ним применяли психологическое давление - на их глазах жестоко избивали украинских пленных мужчин. Также пленниц принуждали к половым актам", – добавляет омбудсмен.

Медпомощь раненым не оказывали, их осмотрели только перед перемещением в лагерь в Севастополе, где помощь оказывали представители Международного комитета Красного Креста.

Воды и пищи военнопленным давали мало, 1,5 литра на 30-40 человек и кусок хлеба с салом. Иногда давая мясо рашисты рассказывали, что оно человеческое.

Украинские военные не могли связаться с родными

"Карты с данными о личности военнопленного для информирования своей семьи Центрального агентства розыска МККК, предусмотренные статьей 70 Женевской конвенции 1949 года, которые должны направляться сразу после пленения, были заполнены только непосредственно перед обменом."

Указанными преступными действиями РФ нарушила права военнопленных, гарантированные положениями статей 17, 19, 20, 21, 22, 24-27, 29-31, 46, 48, 69-71 Женевской конвенции об обращении с военнопленными", - говорится в сообщении.

  • Жена захваченного россиянами командира полка "Азов" Дениса Прокопенко – Екатерина Прокопенко – заявила, что защитники Азовстали удерживаются в плену в удовлетворительных условиях.
  • 16 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.
  • Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азовстали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.
  • Первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинских защитников эвакуировали с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе при посредничестве Турции, Израиля, Швейцарии, Франции и ООН.
  • Ранее Нацполиция запустила дополнительный номер горячей линии по поиску погибших и пропавших 0 800 21 21 51.

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война с Россией
военнопленные
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