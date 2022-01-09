Били по старикам и женщинам из гранатометов. Команды шли исключительно на русском, - журналистка Forbes о событиях в Алматы
Казахстанская журналистка, сотрудница издания Forbes Kazakhstan Ардак Букеева на правах очевидцы сообщила, что силовики, которые вечером 7 января 2022 года вели огонь по гражданским на площади Республики в Алматы, были без опознавательных знаков и общались исключительно на русском языке
Об этом она сообщила в эфире белорусского независимого телевизионного канала Belsat, которій вещает из Польши, передает Еспресо.TV.
"Солдаты были без опознавательных знаков, в десантной форме. Кто это, казахстанские или там, я не знаю, ОДКБ, никто не может сказать, никто не знает, но все команды отдавались на русском, между собой они переговаривались на русском и им команды отдавали на русском языке, не на казахском", - заявила журналистка.
Журналистка также рассказала о действиях силовиков, когда на площади, по ее словам, оставалось около 200 человек, "четверть из них женщины и пожилые люди", которые готовили обращение к правительству.
"Неожиданно подъехали БТРы со стороны улицы Фурманова и начали стрелять из гранатометов. Без предупреждения. Люди побежали, но не все успели", – добавила Букеева.
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После этого огонь по площади Республики и находившимся на ней протестующим, по словам Букеевой, велся из автоматов.
Некоторые, как, сама Ардак Букеева, смогли спрятаться во дворах близлежащих домов.
Убитых и раненых упомянутые военные забирать не разрешали.
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