Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"На момент атаки на этом военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по передаче ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка".

Минобороны России уточнило, что, мол, "нанесен удар по зданию гарнизонного дома офицеров в городе Винница".

Утром 14 июля захватчики атаковали ракетами Винницу. Российскими ракетами также было повреждено 55 зданий и 40 автомобилей.

Мэр Сергей Моргунов сообщил о последствиях ракетного удара по Виннице, что унес жизни 22 человек, 115 ранены.

15 июля в эфире Эспрессо журналистка Дидух заявила , что в Виннице после ракетного удара продолжают искать детей.

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