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Били по "совещанию военных". В России врут об ударе по гражданским в Виннице

15 июля, 2022 пятница
13:46
война с Россией

Минобороны России подтвердило, что 14 июля обстреливало Винницу высокоточными ракетами морского базирования "Калибр"

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"На момент атаки на этом военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по передаче ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка".

Минобороны России уточнило, что, мол, "нанесен удар по зданию гарнизонного дома офицеров в городе Винница".

  • Утром 14 июля захватчики атаковали ракетами Винницу. Российскими ракетами также было повреждено 55 зданий и 40 автомобилей.
  • Мэр Сергей Моргунов сообщил о последствиях ракетного удара по Виннице, что унес жизни 22 человек, 115 ранены.
  • 15 июля в эфире Эспрессо журналистка Дидух заявила , что в Виннице после ракетного удара продолжают искать детей.

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