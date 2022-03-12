"Били по гражданской инфраструктуре": в результате ночных обстрелов Николаева ранены 8 человек, - мэр
Из-за обстрела Николаева в ночь на 12 марта ранены 8 человек, разрушены 11 частных домов, повреждены больница и 11 учебных заведений
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич в Facebook.
"Этот обстрел был исключительно по объектам гражданской инфраструктуры", - сказал он.
Во время обстрела повреждено 167 домов, пострадала больница №3 и 11 учебных заведений – детских садов и школ. 11 частных домов были разрушены.
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Ранения получили 8 человек.
Сейчас в городе возобновляют теплоснабжение и газоснабжение там, где были повреждены системы.
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