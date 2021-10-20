Били мужчину металлическим ломом по голове: двум столичным полицейским объявили подозрение в превышении полномочий
Двум оперуполномоченным подразделения Главного управления Нацполиции в Киеве объявили подозрение в превышении служебных полномочий с применением насилия (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины) из-за избиения ими человека
Об этом сообщает сайт Офиса генпрокурора.
По данным следствия, в феврале 2021 года при задержании человека в Киеве полицейские применили силу, что явно не соответствовала ситуации.
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Мужчину, который не сопротивлялся, полицейские били металлическим ломом по голове и туловищу, в результате чего пострадавший потерял сознание. После этого полицейские привели мужчину в себя и продолжили избиение - били руками и ногами и заламывали пальцы.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Главное следственное управление ГБР. Решается вопрос о мерах подозреваемым.
- Напомним, ранее подполковнику полиции в Харьковской области сообщили о подозрении в истязании.
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