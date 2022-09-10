Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме.

На Запорожском направлении в течение суток ситуация существенно не изменилась. Основные усилия россияне сосредотачивают на удержании занятых рубежей. Они обстреляли украинские позиции из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Белогорье, Полтавка, Малые Щербаки, Новоданиловка, Преображенка, Яблоково, Успеновка, Малая Токмачка, Зализнычное, Орехов, Степногорск, Комышеваха, Ольговское, Червоне, Дорожнянка, Новоандреевка, Щербаки, Ривнополье, Магдалиновка и Гуляйполе. Поступило 36 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - отметили в ОВА.

В течение 9 сентября с временно оккупированной территории эвакуировали 1 233 гражданских, в том числе 297 детей.

8 сентября в Запорожской области российские оккупанты разрушили 28 гражданских объектов в 23 населенных пунктах.

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