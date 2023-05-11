Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

"За минувшие сутки противник совершил - 90 обстрелов, выпустив 461 снаряд из тяжелой артиллерии, "градов", танков, БПЛА и авиации", - говорится в сообщении.

Кроме того, враг 10 раз обстрелял город Херсон.

Россияне попали в жилые кварталы и на территорию завода в Херсоне. В результате обстрела погиб человек, еще один получил ранения.

Также Прокудин сообщил, что с деоккупированных территорий было эвакуировано 96 человек.