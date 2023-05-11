Били из танков, авиации, артиллерией и "градами": в Херсонской области из-за вражеских обстрелов погиб человек, один ранен
Российские военные за прошедшие сутки, 9 мая, 90 раз обстреляли Херсонщину. В результате погиб человек, еще один получил ранение
Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.
"За минувшие сутки противник совершил - 90 обстрелов, выпустив 461 снаряд из тяжелой артиллерии, "градов", танков, БПЛА и авиации", - говорится в сообщении.
Кроме того, враг 10 раз обстрелял город Херсон.
Россияне попали в жилые кварталы и на территорию завода в Херсоне. В результате обстрела погиб человек, еще один получил ранения.
Также Прокудин сообщил, что с деоккупированных территорий было эвакуировано 96 человек.
- 9 мая россияне обстреляли Херсонщину 63 раза. В результате один человек ранен, повреждена школа, фельдшерский пункт и торговый центр.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.33
Покупка 37.33Продажа 37.9
-
EUR
Покупка 40.83Продажа 41.75
- Актуальное
- Важное