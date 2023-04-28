Об этом сообщило оперативное командование "Север" в телеграме .

"По состоянию на 15:00 28 апреля российские войска обстреляли приграничье Черниговской и Сумской области еще шесть раз. Применяли минометы и ракеты с вертолета", - подчеркнули в ведомстве.

С 10:20 до 11:00 было три прихода из миномета 120 мм в район Елиного.

Около 11:03 насчитали четыре прилета ракет с вертолета вблизи Леоновки, еще два - по Костобоброву.

С 12:00 до 12:05 россияне трижды ударили из миномета 120 мм по району Вольной Слободы.

С 11:50 до 13:10 насчитали 13 прилетов из миномета 120 мм вблизи Галагановки.

С 13:10 до 13:30 зафиксировали четыре прихода из миномета 120 мм возле Леоновки.

С 13:40 до 14:05 было 11 приходов из миномета 120 мм по Бучкам.

Сообщения о потерях среди местных и повреждения гражданской инфраструктуры не поступали.