Били из минометов и с вертолета: россияне днем обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины
Днем 28 апреля россияне шесть раз били по приграничным Сумщине и Черниговщине, выпустив 40 снарядов
Об этом сообщило оперативное командование "Север" в телеграме .
"По состоянию на 15:00 28 апреля российские войска обстреляли приграничье Черниговской и Сумской области еще шесть раз. Применяли минометы и ракеты с вертолета", - подчеркнули в ведомстве.
С 10:20 до 11:00 было три прихода из миномета 120 мм в район Елиного.
Около 11:03 насчитали четыре прилета ракет с вертолета вблизи Леоновки, еще два - по Костобоброву.
С 12:00 до 12:05 россияне трижды ударили из миномета 120 мм по району Вольной Слободы.
С 11:50 до 13:10 насчитали 13 прилетов из миномета 120 мм вблизи Галагановки.
С 13:10 до 13:30 зафиксировали четыре прихода из миномета 120 мм возле Леоновки.
С 13:40 до 14:05 было 11 приходов из миномета 120 мм по Бучкам.
Сообщения о потерях среди местных и повреждения гражданской инфраструктуры не поступали.
- 27 апреля россияне дважды обстреляли приграничье Черниговщины, выпустив восемь минометных снарядов.
- 28 апреля они нанесли авиаудар по Семеновке на Черниговщине, в результате чего пострадало предприятие.
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