Били из артиллерии, минометов, вертолета и ракетами: россияне с утра обстреляли Сумщину 8 раз
Россияне утром 27 апреля 60 раз ударили по Сумщине из артиллерии, вертолета, минометов и ракетами, один человек ранен
Об этом сообщило оперативное командование "Север" в фейсбуке .
С 06:53 до 07:06 зафиксировали 20 прилетов по Середине-Буде от пусков ракет с вертолета. В результате атаки один человек получил ранение нижних конечностей. Информацию о повреждениях гражданской инфраструктуры уточняют.
С 09:25 до 09:40 было пять прилетов из миномета 120 мм в районе Бачевска.
С 11:05 до 11:15 зафиксировали пять приходов из миномета 120 мм возле Украинского.
С 09:20 до 10:15 россияне 13 раз били из миномета 120 мм в район Новой Гуты.
С 11:00 до 11:10 насчитали четыре прилета из миномета 120 мм вблизи Толстодубово.
С 11:03 до 11:10 зафиксировали четыре прихода из миномета 120 мм в районе Барановки.
С 11:10 до 11:20 россияне четырежды выстрелили из миномета 120 мм в район Нововасильевки.
С 12:20 до 12:35 было пять приходов из ствольной артиллерии в районе Кучеровки.
Информация о потерях среди гражданских и повреждении инфраструктуры не поступала.
- В ночь на 27 апреля пять раз обстреляли приграничье Сумщины и повредили дома и учебное заведение.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.33
Покупка 37.33Продажа 37.99
-
EUR
Покупка 40.9Продажа 41.84
- Актуальное
- Важное