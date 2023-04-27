Об этом сообщило оперативное командование "Север" в фейсбуке .

С 06:53 до 07:06 зафиксировали 20 прилетов по Середине-Буде от пусков ракет с вертолета. В результате атаки один человек получил ранение нижних конечностей. Информацию о повреждениях гражданской инфраструктуры уточняют.

С 09:25 до 09:40 было пять прилетов из миномета 120 мм в районе Бачевска.

С 11:05 до 11:15 зафиксировали пять приходов из миномета 120 мм возле Украинского.

С 09:20 до 10:15 россияне 13 раз били из миномета 120 мм в район Новой Гуты.

С 11:00 до 11:10 насчитали четыре прилета из миномета 120 мм вблизи Толстодубово.

С 11:03 до 11:10 зафиксировали четыре прихода из миномета 120 мм в районе Барановки.

С 11:10 до 11:20 россияне четырежды выстрелили из миномета 120 мм в район Нововасильевки.

С 12:20 до 12:35 было пять приходов из ствольной артиллерии в районе Кучеровки.

Информация о потерях среди гражданских и повреждении инфраструктуры не поступала.