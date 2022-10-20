Били из артиллерии и танков: в Запорожской области оккупанты за сутки повредили 19 гражданских объектов
В Запорожской области 19 октября россияне обстреляли 19 объектов гражданской инфраструктуры в районе 17 населенных пунктов
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .
В Запорожском направлении 19 октября ситуация существенно не изменилась. Основные усилия россияне сосредотачивают на содержании занятых рубежей. В течение суток они обстреливали украинские позиции по танкам, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта.
В течение 19 октября оккупанты били по гражданской инфраструктуре в районе Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Ольговского, Новоандреевки, Щербаков. Белогорье, Дорожнянки, Волшебного, Малиновки, Красного, Полтавки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Степного, Каменского и Степногорска.
"Поступило 19 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ", – подчеркнули в Запорожской ОВА.
За сутки с временно оккупированной территории эвакуировали 212 человек, в том числе 45 детей.
- Утром 20 октября оккупанты нанесли ракетный удар по детской специализированной школе в населенном пункте Камышеваха Запорожской области. Данные о жертвах и разрушениях уточняют.
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