Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме .

На Запорожском направлении ситуация на протяжении суток существенно не изменилась. Основные усилия россияне сосредотачивают на удержании занятых рубежей. В течение 24 сентября россияне обстреляли позиции ВСУ из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта.

Они накрыли огнем гражданскую инфраструктуру в районе Запорожья, Орехова, Полтавки, Дорожнянки, Гуляйполя, Зализничного, Белогорья, Шевченко, Степного, Ольговского, Червоного, Темировки, Малых Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Запорожского и Каменского.

"Поступило 46 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - подчеркнули в ОВА.

За сутки с временно оккупированной территории эвакуировали 1122 человека, в том числе 230 детей.

В ночь с 24 на 25 сентября российский агрессор атаковал Запорожье ракетами. В результате пострадали люди, повреждены дома, учебные заведения, больница и обесточена электроподстанция.

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