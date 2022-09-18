Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме.

На Запорожском направлении 17 сентября ситуация существенно не изменилась. Основные усилия враг сосредотачивает на удержании занятых рубежей. За сутки оккупанты обстреляли украинские позиции из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта.

Они обстреляли гражданские объекты в районе Вольноандреевки, Полтавки, Дорожнянки, Орехова, Темировки, Таврического, Гуляйполя, Белогорья, Зализнычного, Ольговского, Щербаков, Степногорска, Преображенки, Новояковловки, Малой Токмачки, Павловки, Павловки, , Волшебного, Нового, Малиновки, Новокарловки, Приморского, Каменского, Малых Щербаков и Степного.

"Поступили 30 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", – отметили в ОВА.

В течение 17 сентября с временно оккупированной территории были эвакуированы 882 гражданских, 192 из них - дети.

17 сентября глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что на оккупированной части Запорожской области россияне блокируют интернет, чтобы дети не могли учиться онлайн.

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